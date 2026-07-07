Стал известен характер травмы полузащитника сборной Бельгии Амаду Онана

Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил разрыв передней крестообразной связки в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой США (4:1). Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист пропустит от семи до восьми месяцев, чтобы восстановиться после повреждения.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).