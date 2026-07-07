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Стал известен характер травмы полузащитника сборной Бельгии Амаду Онана

Стал известен характер травмы полузащитника сборной Бельгии Амаду Онана
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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил разрыв передней крестообразной связки в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой США (4:1). Об этом сообщает The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

По данным источника, футболист пропустит от семи до восьми месяцев, чтобы восстановиться после повреждения.

На стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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