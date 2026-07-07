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Трансфер Сперцяна в «Аль-Ахли» стал самым дорогим в истории «Краснодара», обойдя Сафонова

Трансфер Сперцяна в «Аль-Ахли» стал самым дорогим в истории «Краснодара», обойдя Сафонова
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Переход полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли» стал самой дорогой продажей в истории российского клуба. По данным портала Transfermarkt, арабы заплатили за футболиста € 21,9 млн. Во вторник, 7 июля, сделку официально подтвердила пресс-служба «Краснодара».

Ранее рекордным исходящим трансфером в истории «Краснодара» была продажа голкипера Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» за € 20 млн.

Самые дорогие продажи в истории «Краснодара» (на 7 июля 2026-го):

1. Эдуард Сперцян («Аль-Ахли») — € 21,9 млн.
2. Матвей Сафонов («ПСЖ») — € 20 млн.
3. Кевин Кастаньо («Ривер Плейт») — € 12,6 млн.
4. Фёдор Смолов («Локомотив») — € 9 млн.
5. Юра Мовсисян («Спартак») — € 7,5 млн.
6. Одил Ахмедов («Шанхай СИПГ») — € 7 млн.
7. Иван Игнатьев («Рубин») — € 7 млн.
8. Игорь Смольников («Зенит») — € 6 млн.
9. Кристиан Куэва («Сантос») — € 6 млн.
10. Шамиль Лахиялов («Анжи») — € 5 млн.

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