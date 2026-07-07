«Не такое фото хотелось выкладывать…» Чалов опубликовал пост, в котором рассказал о травме

Нападающий ПАОКа Фёдор Чалов опубликовал пост, в котором рассказал о травме. Форвард травмировался в товарищеском матче с бельгийским «Бевереном». Игра прошла 1 июля и завершилась победой греческой команды со счётом 4:1.

Фото: Из личного архива Чалова

«Не такое фото со сборов хотелось бы выкладывать…

Наверное, нужно пояснить, что случилось. Первая неделя сборов прошла в Салониках, вторая – в Голландии. Подготовка шла по плану, но в товарищеской игре случилась травма мениска.

Сегодня прошла операция в Лондоне, как сказал врач — успешно, а значит, буду восстанавливаться и готовиться к сезону уже индивидуально.

Спасибо всем за слова поддержки, продолжаем работать и ни на секунду не падаем духом

P. S. Писал «на коленке» можно сказать», — написал Чалов в своём телеграм-канале.