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«Бешикташ» достиг договорённости о трансфере вратаря «Баварии» Нюбеля

«Бешикташ» достиг договорённости о трансфере вратаря «Баварии» Нюбеля
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Турецкий «Бешикташ» достиг принципиальной договорённости о трансфере вратаря мюнхенской «Баварии» Александра Нюбеля. Клуб сообщил об этом в своём аккаунте в социальной сети X.

29-летний голкипер уже сегодня вечером, 7 июля, прибудет в Стамбул для прохождения медицинских осмотров и завершения трансфера. Ранее сообщалось, что клуб предлагает ему оклад в размере до € 5 млн за сезон, а также бонусы. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в € 12 млн.

По результатам сезона-2025/2026 «Бешикташ» расположился на четвёртом месте турецкой Суперлиги (60 очков). Нюбель в 49 матчах прошедшего клубного сезона пропустил 70 голов и 14 раз сыграл всухую.

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