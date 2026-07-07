«Ювентус» хочет усилиться бывшим защитником «Манчестер Сити» — Sky Sport Italia

Защитник сборной Англии Джон Стоунз стал трансферной целью туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

На данный момент игрок является свободным агентом после ухода из «Манчестер Сити». В этом футболисте итальянский клуб видит один из вариантов усиления линии обороны, однако к этому моменту конкретных шагов в рамках работы над трансфером ещё не было.

Стоунз играл за «горожан» с лета 2016 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Футболист является воспитанником «Барнсли», за эту команду он играл и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Эвертон».