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«Ювентус» хочет усилиться бывшим защитником «Манчестер Сити» — Sky Sport Italia

«Ювентус» хочет усилиться бывшим защитником «Манчестер Сити» — Sky Sport Italia
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Защитник сборной Англии Джон Стоунз стал трансферной целью туринского «Ювентуса». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

На данный момент игрок является свободным агентом после ухода из «Манчестер Сити». В этом футболисте итальянский клуб видит один из вариантов усиления линии обороны, однако к этому моменту конкретных шагов в рамках работы над трансфером ещё не было.

Стоунз играл за «горожан» с лета 2016 года. В прошлом сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Футболист является воспитанником «Барнсли», за эту команду он играл и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке игрока есть «Эвертон».

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