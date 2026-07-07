«Краснодар» предложит € 4,5 млн «Локомотиву» за Воробьёва

«Краснодар» предложит «Локомотиву» € 4,5 млн за нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Локомотив» уже отклонил предложение в € 4 млн + бонусы. При этом «Краснодар» готов отдать Воробьёву 10-й номер, который принадлежал Эдуарду Сперцяну. Если следующее предложение также будет отклонено, то «Краснодар» выйдет из переговоров.

Эдуард Сперцян перебрался из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Во вторник, 7 июля, пресс-служба чёрно-зелёных официально подтвердила сделку. В сезоне-2025/2026 у Воробьёва 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.