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«Краснодар» предложит € 4,5 млн «Локомотиву» за Воробьёва

«Краснодар» предложит € 4,5 млн «Локомотиву» за Воробьёва
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«Краснодар» предложит «Локомотиву» € 4,5 млн за нападающего Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Локомотив» уже отклонил предложение в € 4 млн + бонусы. При этом «Краснодар» готов отдать Воробьёву 10-й номер, который принадлежал Эдуарду Сперцяну. Если следующее предложение также будет отклонено, то «Краснодар» выйдет из переговоров.

Эдуард Сперцян перебрался из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Во вторник, 7 июля, пресс-служба чёрно-зелёных официально подтвердила сделку. В сезоне-2025/2026 у Воробьёва 12 голов и семь результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

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