Тренер Пеллегрино Матараццо продлил контракт с «Реалом Сосьедад»

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Пеллегрино Матараццо.

Срок действия нового трудового договора американского специалиста с баскским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Пеллегрино Матараццо возглавляет бело-синих с декабря 2025 года. В послужном списке специалиста также есть «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Во времена игровой карьеры американец итальянского происхождения играл за ряд немецких клубов, среди которых есть «Нюрнберг», «Пройссен Мюнстер» и другие.

По итогам прошлого сезона «Реал Сосьедад» занял 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а также выиграл Кубок Испании.