Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Пеллегрино Матараццо продлил контракт с «Реалом Сосьедад»

Тренер Пеллегрино Матараццо продлил контракт с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

«Реал Сосьедад» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Пеллегрино Матараццо.

Срок действия нового трудового договора американского специалиста с баскским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Пеллегрино Матараццо возглавляет бело-синих с декабря 2025 года. В послужном списке специалиста также есть «Штутгарт» и «Хоффенхайм». Во времена игровой карьеры американец итальянского происхождения играл за ряд немецких клубов, среди которых есть «Нюрнберг», «Пройссен Мюнстер» и другие.

По итогам прошлого сезона «Реал Сосьедад» занял 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а также выиграл Кубок Испании.

Материалы по теме
«Работает без проблем». В «Реале Сосьедад» сообщили о тренировках Захаряна в общей группе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android