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«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу Виктора Парады — Cadena SER

«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу Виктора Парады — Cadena SER
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«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу защитника Виктора Парады, сообщает Cadena SER.

«Алавес» ожидает второго предложения от российского клуба по приобретению защитника. Испанская команда хочет получить за футболиста около € 5 млн. «Алавес» заинтересован в продаже игрока, так как такой шаг позволит испанцам увеличить расходы на зарплаты имеющимся игрокам.

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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