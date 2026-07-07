«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу Виктора Парады — Cadena SER

«Алавес» отклонил первое предложение «Спартака» по трансферу защитника Виктора Парады, сообщает Cadena SER.

«Алавес» ожидает второго предложения от российского клуба по приобретению защитника. Испанская команда хочет получить за футболиста около € 5 млн. «Алавес» заинтересован в продаже игрока, так как такой шаг позволит испанцам увеличить расходы на зарплаты имеющимся игрокам.

В минувшем сезоне Парада принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.