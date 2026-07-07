«Мы наказали американцев за проявленное неуважение». Куртуа — о вылете сборной США с ЧМ

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о вылете сборной США с чемпионата мира 2026 года. В матче 1/8 финала мирового первенства бельгийская команда разгромила американцев со счётом 4:1.
«Мы наказали американцев за проявленное к нам неуважение в последие дни. Нам говорили, что мы уже не та команда, что раньше, и что они без труда нас обыграют. Да, матчи с Египтом и Ираном получились для нас непростыми, но это были совершенно другие игры. Их нельзя сравнивать. Мы доказали, что являемся сильной командой», — приводит слова Куртуа RMC Sport.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), что позволило принять ему участие в игре с Бельгией. Апелляция бельгийцев была отклонена.
- 7 июля 2026
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