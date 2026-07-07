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«Интер» представил Станковича-младшего в качестве новичка клуба

«Интер» представил Станковича-младшего в качестве новичка клуба
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Итальянский «Интер» представил полузащитника Александара Станковича в качестве новичка клуба. Сын бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича вернулся в итальянскую команду после одного сезона в бельгийском «Брюгге».

Летом 2025-го «Интер» продал сербского полузащитника за € 9,5 млн. По данным СМИ, обратный выкуп Станковича у «Брюгге» обошёлся действующим чемпионам Италии в € 23 млн.

В минувшем сезоне 20-летний опорник принял участие в 39 матчах чемпионата Бельгии. На его счету шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Также Станкович забил два гола и оформил два ассиста в 10 играх Лиги чемпионов УЕФА.

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