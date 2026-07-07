Бубнов прокомментировал переход Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли». Ранее российский клуб подтвердил трансфер футболиста.

«Нормально. У него возраст самый зрелый. Для того чтобы заработать – класс. Он себя на всю жизнь обеспечит. И самое главное, он в любой момент может в РПЛ возвратиться. Поэтому те, кто говорил, что он поехал штаны протирать и за деньгами – очень глубоко ошибаются. Там всё нормально будет, это правильный ход. Я думаю, что он выбрал лучшее из того, что было. Потому что если бы предложение в Европе было, меньшее по деньгам, то он туда бы перешёл. Значит, не было, в первую очередь из топов», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2025/2026 Эдуард Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока с «Краснодаром» был рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.