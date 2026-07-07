«Всегда вместе. Всегда — за Бразилию». Анчелотти — о вылете команды с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в соцсетях опубликовал пост на тему вылета «селесао» с чемпионата мира — 2026. На стадии 1/8 финала турнира бразильцы уступили национальной команде Норвегии (1:2).

«Сегодня боль сильна. Но вера в то, что мы стараемся создать, не меняется. Мы продолжим трудиться ради нашей сборной. Всегда вместе. Всегда — за Бразилию», — сказано в публикации итальянского тренера.

На групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), а также одолела Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала команда Анчелотти оказалась сильнее Японии (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).