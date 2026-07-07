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«Всегда вместе. Всегда — за Бразилию». Анчелотти — о вылете команды с ЧМ-2026

«Всегда вместе. Всегда — за Бразилию». Анчелотти — о вылете команды с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в соцсетях опубликовал пост на тему вылета «селесао» с чемпионата мира — 2026. На стадии 1/8 финала турнира бразильцы уступили национальной команде Норвегии (1:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Норвегия
0:1 Холанд – 79'     0:2 Холанд – 90'     1:2 Неймар – 90+10'    

«Сегодня боль сильна. Но вера в то, что мы стараемся создать, не меняется. Мы продолжим трудиться ради нашей сборной. Всегда вместе. Всегда — за Бразилию», — сказано в публикации итальянского тренера.

На групповом этапе Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1), а также одолела Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала команда Анчелотти оказалась сильнее Японии (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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