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«Дональд — вообще дурак дураком». Бубнов — о Трампе на фоне ситуации с Балогуном

«Дональд — вообще дурак дураком». Бубнов — о Трампе на фоне ситуации с Балогуном
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о президенте США Дональде Трампе и главе ФИФА Джанни Инфантино на фоне приостановленной дисквалификации форварда Фоларина Балогуна, которая позволила футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

«Дональд, хоть он и говорит, что разбирается в футболе, он вообще дурак дураком. Если б он промолчал, даже если звонил, то никто бы ничего не подумал. Он подставил по большому счёту Инфантино. А Инфантино мог спокойно его послать, потому что Платини за него взялся и его всё равно уберут. Зато Инфантино бы свой имидж не потерял. Трамп таким своим поведением настроил общественность против сборной США, которая играла очень хорошо.

Если б он не позвонил, то такого решения не приняли бы, потому что его принимать нельзя. Хотя в регламенте есть такое, что если незаслуженная карточка, ошибка, то обращались и отменяли. Но не в этом случае и не за такую красную карточку. Никакой ошибки судьи. Сейчас судью нужно убирать.

Инфантино себя казнил. Он не будет президентом, обречён. Но он правда так упакован, что ему вообще наплевать. Ему единственное сейчас — откупиться, потому что его посадить могут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по данной ситуации.

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