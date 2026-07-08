«Дональд — вообще дурак дураком». Бубнов — о Трампе на фоне ситуации с Балогуном

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о президенте США Дональде Трампе и главе ФИФА Джанни Инфантино на фоне приостановленной дисквалификации форварда Фоларина Балогуна, которая позволила футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии (1:4).

«Дональд, хоть он и говорит, что разбирается в футболе, он вообще дурак дураком. Если б он промолчал, даже если звонил, то никто бы ничего не подумал. Он подставил по большому счёту Инфантино. А Инфантино мог спокойно его послать, потому что Платини за него взялся и его всё равно уберут. Зато Инфантино бы свой имидж не потерял. Трамп таким своим поведением настроил общественность против сборной США, которая играла очень хорошо.

Если б он не позвонил, то такого решения не приняли бы, потому что его принимать нельзя. Хотя в регламенте есть такое, что если незаслуженная карточка, ошибка, то обращались и отменяли. Но не в этом случае и не за такую красную карточку. Никакой ошибки судьи. Сейчас судью нужно убирать.

Инфантино себя казнил. Он не будет президентом, обречён. Но он правда так упакован, что ему вообще наплевать. Ему единственное сейчас — откупиться, потому что его посадить могут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по данной ситуации.