Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Оренбург» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, в рамках летних тренировочных сборов состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и московским «Динамо». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:1.

Матч длился 120 минут; он включал в себя два классических тайма по 45 минут и один 30-минутный тайм. Счёт на 34-й минуте открыл нападающий «Динамо» Бителло. На 44-й минуте преимущество московского клуба увеличилось после гола с углового удара. Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский установил итоговый счёт встречи, забив в ворота московского клуба на 58-й минуте.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» заняло седьмое место турнирной таблицы МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков; «Оренбург» набрал 29 очков и занял 12-ю строчку таблицы.