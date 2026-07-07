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Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Оренбург» в товарищеском матче

Московское «Динамо» со счётом 2:1 обыграло «Оренбург» в товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, в рамках летних тренировочных сборов состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и московским «Динамо». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 июля 2026, вторник. 16:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
ДВ
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Бителло – 34'     2:0     2:1 Рыбчинский – 58'    

Матч длился 120 минут; он включал в себя два классических тайма по 45 минут и один 30-минутный тайм. Счёт на 34-й минуте открыл нападающий «Динамо» Бителло. На 44-й минуте преимущество московского клуба увеличилось после гола с углового удара. Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский установил итоговый счёт встречи, забив в ворота московского клуба на 58-й минуте.

По результатам сезона-2025/2026 «Динамо» заняло седьмое место турнирной таблицы МИР Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков; «Оренбург» набрал 29 очков и занял 12-ю строчку таблицы.

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