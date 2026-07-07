Ули Хёнес хотел бы видеть Пера Мертезакера в правлении Немецкого футбольного союза

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес заявил, что хотел бы видеть бывшего защитника бундестим Пера Мертезакера в составе правления Немецкого футбольного союза (DFB).

«Как бывший профессиональный футболист Мертезакер обладает обширным международным опытом. Он всегда демонстрировал, насколько хорошо умеет ладить с людьми. И ещё: он никогда не стал бы работать только ради денег, ведь его тянет к созданию и развитию чего-то, что он делает с энтузиазмом. Именно такие люди нам сейчас нужны: те, кто добился успеха собственными силами и готов усердно работать.

Всё, что Пер Мертезакер говорит по телевидению, имеет смысл. Он никогда не оскорбляет, но при этом критикует осмысленно. Если вы восемь лет отыграли в «Арсенале», то наверняка что-то понимаете – и именно это нам сейчас и нужно», – приводит слова Хёнеса Bild.

Ранее сам Пер Мертезакер признался, что ему было бы интересно поработать в DFB. По слухам, предварительные переговоры в этом направлении уже состоялись.