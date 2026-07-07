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Мостовой поделился ожиданиями от матчей Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия на ЧМ

Мостовой поделился ожиданиями от матчей Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия на ЧМ
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом, а также Швейцарией и Колумбией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ибрахим – 15'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина — Египет. Ой, начинается самое интересное. Но сами понимаете, где есть Лионель Месси, там всегда будет победа. Так что я думаю, что, конечно, Аргентина после предыдущей игры потратила очень много сил, но соберутся, и гений Месси опять скажется. Поэтому, я думаю, что 2:0 или 2:1 в пользу Аргентины.

И не менее интересное — Колумбия – Швейцария. Противостояние двух совершенно, как бы сказать, непохожих друг на друга команд, но тем интереснее. Я думаю, что здесь основное время может закончиться 1:1. Или кто-то в один мяч выиграет. Кто — не берусь сказать. Так что вот так», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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