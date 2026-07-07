Мостовой поделился ожиданиями от матчей Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия на ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Египтом, а также Швейцарией и Колумбией.

«Аргентина — Египет. Ой, начинается самое интересное. Но сами понимаете, где есть Лионель Месси, там всегда будет победа. Так что я думаю, что, конечно, Аргентина после предыдущей игры потратила очень много сил, но соберутся, и гений Месси опять скажется. Поэтому, я думаю, что 2:0 или 2:1 в пользу Аргентины.

И не менее интересное — Колумбия – Швейцария. Противостояние двух совершенно, как бы сказать, непохожих друг на друга команд, но тем интереснее. Я думаю, что здесь основное время может закончиться 1:1. Или кто-то в один мяч выиграет. Кто — не берусь сказать. Так что вот так», — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).