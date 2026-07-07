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Фанаты Аргентины объяснили, почему приехали на ЧМ-2026 не в майках Месси

Фанаты Аргентины объяснили, почему приехали на ЧМ-2026 не в майках Месси
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Фанаты сборной Аргентины, приехавшие на чемпионат мира — 2026 не в футболках форварда Лионеля Месси, объяснили свой выбор. С болельщиками южноамериканцев пообщался корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер. В эти минуты проходит матч 1/8 финала ЧМ-2026, в котором аргентинцы встречаются с Египтом. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ибрахим – 15'    

«Для меня и моего сына это весело. Мой сын тоже хочет быть футболистом. И стать Месси невозможно. А Де Пауль — это отличный игрок! Мы любим его! Думаю, что это реальная мечта. Именно поэтому у нас футболки Де Пауля», — сказал мужчина с сыном в футболках полузащитника сборной Аргентины Родриго Де Пауля.

«Месси — это лучший игрок на все времена. Но у нас много талантов! Молодых талантов. И мы верим, что даже если у Месси будет неважный матч, команда будет играть хорошо. И так — уже несколько лет. Мы — не только Месси. Понимаю, все любят Месси. Конечно, он лучший в истории. Но у нас есть хорошая команда», — заявил болельщик в форме нападающего Хулиана Альвареса.

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