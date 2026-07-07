Российский тренер Дмитрий Черышев объяснил исторический выход сборной Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026. В 1/8 финала мирового первенства сборная Норвегии победила Бразилию (2:1).

«Есть замечательная фраза: хорошо работать в клубе – это не значит, что ты можешь удачно работать в сборной. То, что сейчас происходит со сборной Бразилии? Ребята сначала играли одним составом, потом ни с того ни с сего поставили другой состав в матче с Норвегией. Единственным футболистом, который очень хорошо выглядел, был Винисиус. Прочитал недавно фразу, что Норвегия из такой маленькой холодной страны показывает такой высокий уровень футбола.

На самом деле есть такая тенденция, что в такой стране вырастает прекрасное поколение футболистов, которое решает серьёзные задачи. И сейчас сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Это здорово! Пришло сильное поколение игроков, где идёт хорошее взаимопонимание, самоотдача, коллективные действия — всё в совокупности. Мне приятно на них смотреть. Самое главное, они не боятся играть против любого соперника», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).