Аргентина — Египет: Ибрахим открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье (Беде, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Египта.

Первый мяч во встрече забил защитник Египта Яссер Ибрахим на 15-й минуте.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).