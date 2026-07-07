Испания — Бельгия: когда матч 1/4 финала ЧМ-2026, дата и время встречи, где смотреть

В пятницу, 10 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Бельгии. Игра пройдёт на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. Телеканал «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На стадии 1/8 финала турнира сборная Испании обыграла Португалию со счётом 1:0. Команда Бельгии на аналогичной стадии разгромила США со счётом 4:1.
Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.