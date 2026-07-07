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Лионель Месси не забил два пенальти из двух на чемпионате мира — 2026

Лионель Месси не забил два пенальти из двух на чемпионате мира — 2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти на 21-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта (на момент публикации материала счёт — 1:0 в пользу египтян). Это уже второй удар «с точки» на нынешнем мировом первенстве, который Месси не смог реализовать. Первый такой случай произошёл в игре Аргентины с Австрией (2:0) на групповом этапе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ибрахим – 15'    

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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