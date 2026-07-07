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«Ты ещё не Месси и не Роналду». Онопко раскритиковал Ямаля после игры Португалия — Испания

«Ты ещё не Месси и не Роналду». Онопко раскритиковал Ямаля после игры Португалия — Испания
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о победе Испании над Португалией (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026, а также ответил, что ему не понравилось в действиях вингера испанцев Ламина Ямаля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Прежде всегда все возвращались назад. А вчера было два момента, когда четверо футболистов не побежали с такой скоростью, с какой было нужно. А так, в принципе, очень организованно в обороне сыграли, практически ничего не дали создать, кроме перекладины с рикошета в первом тайме. Там мне как раз не понравилось, что при розыгрыше углового два португальца остались против одного испанца, поэтому такая нацеленная подача на Мендеша прошла.

А Криштиану был под контролем всю игру. Ещё не понравилось, что Ямаль обижался, когда на нём фолили, и по-пижонски откинул первый же отданный ему мяч. Ты ещё не Месси, не Криштиану и не Модрич. Паши, как пашет вся твоя команда. Все ребята играют друг за друга и не считают себя звёздами внутри сборной», — приводит слова Онопко Rusfootball.info.

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