«Ты ещё не Месси и не Роналду». Онопко раскритиковал Ямаля после игры Португалия — Испания

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о победе Испании над Португалией (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026, а также ответил, что ему не понравилось в действиях вингера испанцев Ламина Ямаля.

«Прежде всегда все возвращались назад. А вчера было два момента, когда четверо футболистов не побежали с такой скоростью, с какой было нужно. А так, в принципе, очень организованно в обороне сыграли, практически ничего не дали создать, кроме перекладины с рикошета в первом тайме. Там мне как раз не понравилось, что при розыгрыше углового два португальца остались против одного испанца, поэтому такая нацеленная подача на Мендеша прошла.

А Криштиану был под контролем всю игру. Ещё не понравилось, что Ямаль обижался, когда на нём фолили, и по-пижонски откинул первый же отданный ему мяч. Ты ещё не Месси, не Криштиану и не Модрич. Паши, как пашет вся твоя команда. Все ребята играют друг за друга и не считают себя звёздами внутри сборной», — приводит слова Онопко Rusfootball.info.