«Глупая женщина». Бубнов — о сенаторе из Парагвая, оскорбившей Мбаппе

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сенаторе из Парагвая Селесте Амарилье, которая в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Если бы простой болельщик говорил, то это было бы нормально. Но женщина такого уровня, политик – это политический скандал, можно сказать. Парагвай не настолько силён во всех отношениях, чтобы переть против французов. Французы при желании могут очень серьёзно ответить. Она к рукоприкладству призывала всю сборную. Я думаю, её не знали бы во всём мире, кроме Парагвая. Эта цель и преследовалась таким тупым образом. Она глупая женщина по большому счёту. Совершенно неинтеллектуальная, неумная. Если б она поумнее была, можно было по-другому на себя внимание обратить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Амарилья в нелициприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард ответил на этот выпад, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.