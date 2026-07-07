Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Глупая женщина». Бубнов — о сенаторе из Парагвая, оскорбившей Мбаппе

«Глупая женщина». Бубнов — о сенаторе из Парагвая, оскорбившей Мбаппе
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о сенаторе из Парагвая Селесте Амарилье, которая в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Если бы простой болельщик говорил, то это было бы нормально. Но женщина такого уровня, политик – это политический скандал, можно сказать. Парагвай не настолько силён во всех отношениях, чтобы переть против французов. Французы при желании могут очень серьёзно ответить. Она к рукоприкладству призывала всю сборную. Я думаю, её не знали бы во всём мире, кроме Парагвая. Эта цель и преследовалась таким тупым образом. Она глупая женщина по большому счёту. Совершенно неинтеллектуальная, неумная. Если б она поумнее была, можно было по-другому на себя внимание обратить», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Амарилья в нелициприятных выражениях высказалась о Мбаппе и упрекнула сборную Парагвая за то, что никто не дал ему пощёчину после матча 1/8 финала ЧМ-2026. Форвард ответил на этот выпад, а Федерация футбола Франции подала заявление в прокуратуру.

Материалы по теме
Мбаппе ответил сенатору из Парагвая, которая выступила с оскорблениями футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android