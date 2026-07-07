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Серхио Агуэро и Макси Родригес присутствуют на матче Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ

Серхио Агуэро и Макси Родригес присутствуют на матче Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ
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Бывшие футболисты сборной Аргентины Серхио Агуэро и Макси Родригес присутствуют на матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между «альбиселесте» и национальной командой Египта (0:1 на момент публикации материала). Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 1
Египет
0:1 Ибрахим – 15'    

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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