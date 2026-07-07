Лионель Месси не реализовал четыре пенальти из восьми на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не забил с пенальти на 21-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта (на момент публикации материала счёт — 1:0 в пользу египтян). Таким образом, футболист реализовал лишь четыре удара «с точки» из восьми на всех мировых первенствах.

Четыре пенальти Месси реализовал на чемпионате мира — 2022, осечки произошли на мировых первенствах 2018-го, 2022-го и 2026-го (дважды).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).