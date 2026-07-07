Воронежский «Факел» обыграл «Ростов» в товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, состоялся товарищеский матч между «Ростовом» и воронежским «Факелом». Встреча закончилась победой воронежского клуба со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 июля 2026, вторник. 17:30 МСК
Факел
Воронеж, Россия
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Игнатов – 11' 1:1 Пуси – 17' 2:1 Гнапи – 51' 3:1 Турищев – 65'
Первый гол в матче уже на 11-й минуте забил защитник «Ростова» Герман Игнатов. На 17-й минуте встречи счёт сравнял нападающий «Факела» Белайди Пуси. Во втором тайме за воронежский клуб отличились нападающие Аксель Гнапи (51-я минута) и Максим Турищев (65-я минута).
По результатам прошедшего клубного сезона «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги. «Факел», в свою очередь, занял второе место Лиги Pari, набрав 68 очков.
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