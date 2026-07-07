Месси установил рекорд чемпионатов мира по пробитым пенальти, но реализовал лишь половину

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по числу исполненных в финальной части чемпионатов мира пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт – 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Пенальти в ворота Египта на 21-й минуте стал для Месси восьмым на чемпионатах мира. У англичанина Гарри Кейна семь подходов к «точке». При этом Месси реализовал лишь половину из всех своих ударов — четыре.

Также Месси стал первым футболистом в истории, который не реализовал два пенальти на одном турнире. Ранее аргентинец не забил с 11 метров в матче 2-го тура с Австрией (2:0).