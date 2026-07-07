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Месси установил рекорд чемпионатов мира по пробитым пенальти, но реализовал лишь половину

Месси установил рекорд чемпионатов мира по пробитым пенальти, но реализовал лишь половину
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд по числу исполненных в финальной части чемпионатов мира пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт – 1:0 в пользу африканцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Пенальти в ворота Египта на 21-й минуте стал для Месси восьмым на чемпионатах мира. У англичанина Гарри Кейна семь подходов к «точке». При этом Месси реализовал лишь половину из всех своих ударов — четыре.

Также Месси стал первым футболистом в истории, который не реализовал два пенальти на одном турнире. Ранее аргентинец не забил с 11 метров в матче 2-го тура с Австрией (2:0).

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