Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом по матчам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принимает участие в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта (на момент публикации материала счёт — 1:0 в пользу египтян). Это 14-я игра аргентинца в плей-офф мировых первенств — он повторил рекорд экс-игрока сборной Германии Мирослава Клозе.

Помимо этого, Месси стал абсолютным рекордсменом по числу игр на мировых первенствах (31). В данном рейтинге учитываются и женские команды, ранее рекорд принадлежал американке Кристин Лилли.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).