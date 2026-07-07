«Балтика» разгромила «Тиквеш» в товарищеском матче
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Сегодня, 7 июля, калининградская «Балтика» в товарищеском матче разгромила «Тиквеш» (Кавадарци, Северная Македония) со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
07 июля 2026, вторник. 18:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
5 : 0
Тиквеш
Кавадарци, Северная Македония
1:0 Гассама – 9' 2:0 Поспелов – 12' 3:0 Оффор – 49' 4:0 Шильцов – 70' 5:0 Петров – 81'
Счёт на девятой минуте встречи открыл защитник «Балтики» Натан Гассама. Уже через три минуты (12-я минута) отличился полузащитник команды Владислав Поспелов. На 49-й минуте встречи нападающий калининградского клуба Чинонсо Оффор успешно реализовал пенальти. Последние голы во встрече забили полузащитники «Балтики» Константин Шильцов (70-я минута) и Илья Петров (81-я минута).
По результатам сезона-2025/2026 «Балтика», набрав 46 очков, заняла шестое место Мир Российской Премьер-Лиги.
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