«Балтика» разгромила «Тиквеш» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, калининградская «Балтика» в товарищеском матче разгромила «Тиквеш» (Кавадарци, Северная Македония) со счётом 5:0.

Счёт на девятой минуте встречи открыл защитник «Балтики» Натан Гассама. Уже через три минуты (12-я минута) отличился полузащитник команды Владислав Поспелов. На 49-й минуте встречи нападающий калининградского клуба Чинонсо Оффор успешно реализовал пенальти. Последние голы во встрече забили полузащитники «Балтики» Константин Шильцов (70-я минута) и Илья Петров (81-я минута).

По результатам сезона-2025/2026 «Балтика», набрав 46 очков, заняла шестое место Мир Российской Премьер-Лиги.