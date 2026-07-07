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Аргентина — Египет: Зико удвоил преимущество африканцев на 67-й минуте в матче ЧМ-2026

Аргентина — Египет: Зико удвоил преимущество африканцев на 67-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступает Франсуа Летексье (Беде, Франция). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Счёт в матче — 2:0 в пользу сборной Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Форвард Египта Мостафа Зико удвоил преимущество африканцев на 67-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил защитник Египта Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Форвард Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти на 21-й минуте, назначенный за фол египетского нападающего Хессема Хассана на защитнике Николасе Тальяфико. На 58-й минуте судья отменил гол форварда Египта Мостафы Зико после просмотра VAR из-за наступа на ногу Лисандро Мартинесу во время голевой атаки.

По итогам группового этапа сборная Египта набрала пять очков и заняла второе место в квартете G. Национальная команда Аргентины заработала девять очков и расположилась на первой строчке в группе J. На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.), Египет переиграл Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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