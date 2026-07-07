Сетка плей-офф ЧМ-2026 после выхода Аргентины в 1/4 финала. Фото

Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2026, одолев Египет (3:2) на стадии 1/8 финала. Таким образом, в 1/4 финала турнира южноамериканцы сыграют с победителем пары Швейцария — Колумбия. Заключительный матч 1/8 финала состоится сегодня, в 23:00 мск.

На данный момент сетка ЧМ-2026 выглядит следующим образом:

Фото: «Чемпионат»

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

Франция — Марокко;

Испания — Бельгия;

Норвегия — Англия;

Аргентина — Швейцария/Колумбия.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира состоятся 9-12 июля. Победитель турнира определится в финальной встрече, которая запланирована на воскресенье, 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.