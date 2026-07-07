Нападающий «Боруссии» Д Гирасси может продолжить карьеру в Турции — Sky Sport Germany

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Серу Гирасси заинтересовал «Фенербахче». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По данным источника, турецкий клуб предложил за футболиста € 35 млн, чтобы посмотреть на реакцию дортмундцев, однако руководство чёрно-жёлтых намерено получить за игрока не менее € 40 млн. Отмечается, что чемпионат Турции не является приоритетом для Гирасси.

Серу Гирасси выступает за «шмелей» с 2024 года. В прошлом сезоне форвард провёл 46 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.