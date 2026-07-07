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Аргентина — Египет, результат матча 7 июля 2026, счет 3:2, чемпионат мира 2026

Сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Месси — гол
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты сборной Аргентины.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Первый мяч в матче забил защитник Египта Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Форвард Аргентины Лионель Месси на 21-й минуте не реализовал пенальти, назначенный за фол египетского нападающего Хессема Хассана на защитнике Николасе Тальяфико. На 58-й минуте судья отменил гол форварда Египта Мостафы Зико после просмотра VAR из-за наступа на ногу Лисандро Мартинесу во время голевой атаки, а на 67-й минуте Зико забил гол по правилам и удвоил преимущество африканцев. Защитник аргентинцев Кристиан Ромеро сократил разрыв в счёте на 79-й минуте, а форвард южноамериканцев Лионель Месси сравнял счёт на 84-й минуте. На 90+3-й минуте полузащитник Энцо Фернандес принёс аргентинцам победу — 3:2.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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