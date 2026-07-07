Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, отметившись голевой передачей в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт – 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Голевой пас на защитника Кристиана Ромеро стал для Месси девятым на ЧМ, что является рекордом за всю историю турнира.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является и лучшим бомбардиром чемпионатов мира.