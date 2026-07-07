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Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира

Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира, отметившись голевой передачей в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт – 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Голевой пас на защитника Кристиана Ромеро стал для Месси девятым на ЧМ, что является рекордом за всю историю турнира.

Кроме того, Месси с 21 забитым мячом является и лучшим бомбардиром чемпионатов мира.

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