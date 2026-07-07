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«Реал» опубликовал заявление на тему оскорблений Мбаппе со стороны сенатора Парагвая

«Реал» опубликовал заявление на тему оскорблений Мбаппе со стороны сенатора Парагвая
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«Реал» Мадрид на официальном сайте опубликовал заявление касательно оскорблений сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес нападающего «лос бланкос» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид выражает самое решительное осуждение возмутительных расистских и ксенофобских высказываний сенатора Парагвая Селесте Амарильи в адрес нашего игрока Килиана Мбаппе.

Наш клуб решительно осуждает подобные заявления, недостойные политического представителя, и выражает полную поддержку нашему игроку Килиану Мбаппе, который является образцом для подражания для миллионов людей, и особенно для детей во всём мире.

Подобное разжигание ненависти недопустимо в обществе. Футбол и спорт — это платформы для равенства и солидарности, и мадридский «Реал» продолжит работать над искоренением расизма, ксенофобии и насилия навсегда», — сказано в сообщении испанского клуба.

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