Лионель Месси забил 21-й гол на чемпионатах мира, обновив собственный рекорд

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил 21-й гол на чемпионатах мира, поразив ворота Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Франсуа Летексье из Франции. На момент написания новости счёт – 3:2 в пользу аргентинцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Второе место по голам на чемпионатах мира занимает француз Килиан Мбаппе, у которого 19 забитых мячей. До ЧМ-2026 рекорд принадлежал экс-форварду сборной Германии Мирославу Клозе, который записал на свой счёт 16 голов.

Также Месси стал лучшим ассистентом в истории ЧМ (девять голевых передач).