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«Испания — мой второй дом». Тибо Куртуа высказался перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026

«Испания — мой второй дом». Тибо Куртуа высказался перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал предстоящую встречу 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с национальной командой Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
10 июля 2026, пятница. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы рады выйти в четвертьфинал, в матч высокого уровня. Думаю, это здорово для нашей страны, ведь мы уже не «золотое» поколение 2018 года, но у нас хорошая команда. Мы показали это во встречах с Сенегалом и США.

Испания – мой второй дом. Я бы не сказал, что чувствую себя наполовину испанцем, однако это почти так; у меня двое детей с испанскими паспортами. Это отличный матч, и я получу от него удовольствие. Надеюсь, для нас всё закончится хорошо, но если нет – я всегда желаю Испании всего наилучшего.

Это команда, которую нужно обыграть. Мы должны хорошо обороняться, быть очень опасными в атаке, пытаться забивать на контратаках. В атаке – Ламин и Микель, в полузащите – Педри и Родри… В конечном счёте это очень талантливая команда, и не только в стартовом составе. Все они фантастические игроки, и теперь нам нужно поверить в то, что мы можем их обыграть, и попытаться это сделать», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира Бельгия обыграла США со счётом 4:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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