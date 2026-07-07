«Испания — мой второй дом». Тибо Куртуа высказался перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал предстоящую встречу 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с национальной командой Испании.

«Мы рады выйти в четвертьфинал, в матч высокого уровня. Думаю, это здорово для нашей страны, ведь мы уже не «золотое» поколение 2018 года, но у нас хорошая команда. Мы показали это во встречах с Сенегалом и США.

Испания – мой второй дом. Я бы не сказал, что чувствую себя наполовину испанцем, однако это почти так; у меня двое детей с испанскими паспортами. Это отличный матч, и я получу от него удовольствие. Надеюсь, для нас всё закончится хорошо, но если нет – я всегда желаю Испании всего наилучшего.

Это команда, которую нужно обыграть. Мы должны хорошо обороняться, быть очень опасными в атаке, пытаться забивать на контратаках. В атаке – Ламин и Микель, в полузащите – Педри и Родри… В конечном счёте это очень талантливая команда, и не только в стартовом составе. Все они фантастические игроки, и теперь нам нужно поверить в то, что мы можем их обыграть, и попытаться это сделать», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, Канаде и США. В 1/8 финала турнира Бельгия обыграла США со счётом 4:1.