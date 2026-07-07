Месси вновь стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026, опередив Холанда и Мбаппе

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси вновь поднялся на первое место в гонке бомбардиров чемпионата мира — 2026, поразив ворота Египта (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье из Франции.

Лионель Месси довёл количество забитых на ЧМ-2026 голов до восьми. В активе француза Килиана Мбаппе и норвежца Эрлинга Холанда осталось по семь забитых мячей.

В 1/4 финала Аргентина сыграет с Колумбией или Швейцарией. Норвегия встретится с командой Англии, а Франция поборется за выход в полуфинал с Марокко.