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Агент экс-игрока «Спартака» Боккетти ответил, готов ли итальянец тренировать в России

Агент экс-игрока «Спартака» Боккетти ответил, готов ли итальянец тренировать в России
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Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, ответил, готов ли его клиент к тренерской работе в России.

«Конечно, он готов вернуться в Россию, но пока мы не получали никаких предложений», — приводит слова Д’Амико «РБ Спорт».

Боккетти являлся футболистом красно-белых с 2013 по 2019 год. За этот период защитник принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Боккетти переходил в «Спартак» из «Рубина», где он играл с 2010 года. С лета 2025 года итальянский специалист тренирует молодёжную команду «Аталанты» из Бергамо.

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