Месси расплакался после матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет

Форвард Аргентины Лионель Месси расплакался после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты сборной Аргентины.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Месси отметился результативной передачей на 79-й минуте и забил гол на 84-й минуте.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).