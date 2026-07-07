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В агентстве Монтеса заявили об отсутствии предложений по игроку «Локомотива» после ЧМ-2026

В агентстве Монтеса заявили об отсутствии предложений по игроку «Локомотива» после ЧМ-2026
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В агентстве Balance International Group, представляющем интересы защитника московского «Локомотива» и сборной Мексики Сесара Монтеса, высказались об интересе к игроку со стороны других клубов. Летом мексиканец в составе национальной команды принимал участие на чемпионате мира — 2026.

«Несколько клубов интересуются Сесаром Монтесом, но на данный момент нет ничего конкретного. После вылета сборной Мексики с чемпионата мира Сесар отдыхает в отпуске, сейчас он — игрок «Локомотива», — заявили в агентстве Монтеса корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Сборная Мексики вылетела с ЧМ-2026, уступив Англии (2:3) в 1/8 финала. Монтес принял участие в четырёх матчах на турнире.

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