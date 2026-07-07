Лионель Месси на ЧМ-2026, статистика в матче Аргентина — Египет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел в стартовом составе национальной команды в матче 1/8 финала мирового первенства 2026 года. Аргентинская команда победила сборную Египта (3:2). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция).

Месси провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился результативной передачей на 79-й минуте, а через пять минут Месси забил гол, сравняв счёт. Месси нанёс пять ударов по воротам Египта (два – в створ). Точность передач нападающего составила 82,4%.

В 1/4 финала сборная Аргентины втретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).