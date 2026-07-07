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Гари Невилл объяснил, почему Месси заплакал после камбэка Аргентины с Египтом на ЧМ-2026

Гари Невилл объяснил, почему Месси заплакал после камбэка Аргентины с Египтом на ЧМ-2026
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил, почему форвард сборной Аргентины Лионель Месси заплакал после камбэка южноамериканцев в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с Египтом (3:2). Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье из Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Месси плачет, потому что знает, как близко Египет подошёл к победе. И это было слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно.

Фото: Кадр из трансляции

Я не уверен, что это лучшая сборная Аргентины. Но они настолько преданы своей эмблеме, своей стране и своей футболке, что очень трудно играть против этой энергии», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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