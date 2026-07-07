Денис Глушаков: Месси — великий футболист. Нет, не футболист — он инопланетянин!

Экс-футболист сборной России Денис Глушаков высказался о камбэке Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Египта (3:2), а также поделился мнением о форварде Лионеле Месси, который отметился голом и результативной передачей.

«Очень интересный, драматичный матч. Месси — великий футболист, этим всё сказано. Нет, не футболист он даже, а инопланетянин. При счёте 0:2 он, наверное, думал, что заканчивает карьеру в сборной. Но забил решающий гол, команда выиграла. Вот и расплакался.

Я ещё в самом начале назвал, Аргентину фаворитом чемпионата мира. Они должны добраться до финала и победить, я болею за них. Это опытная команда, а когда есть опыт и квалификация, команда становится ещё сильнее. Не надо всегда ставить молодых — это ошибка, которая может привести к провалу», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.