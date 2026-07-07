Cкалони извинился и в слезах ушёл с интервью, не ответив на вопросы, после матча с Египтом

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог ответить на вопросы журналиста на послематчевом интервью из-за эмоционального состояния после встречи 1/8 финала ЧМ-2026, в которой его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2. Скалони покинул микст-зону в слезах.

— Как дела, мистер Скалони?

— Я не могу на вас смотреть, извините, я слишком эмоционален, какая же это команда, брат мой, вот и всё… Мне нужно идти, я не могу, — сказал Скалони после матча.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).