Месси признан лучшим игроком матча, в котором Аргентина одолела Египет, уступая в два мяча

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026, в котором его команда одолела Египет (3:2), уступая со счётом 0:2 к 79-й минуте. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье из Франции.

Месси отметился голом и результативной передачей. В первой половине игры нападающий не реализовал пенальти.

В 1/4 финала Аргентина сыграет с Колумбией или Швейцарией. Всего на счету Месси восемь забитых мячей на ЧМ-2026, что делает его лучшим бомбардиром турнира. Также аргентинец стал лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира.