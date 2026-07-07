Писарев обозначил разницу в стиле игры Месси и Роналду

Тренер сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта (3:2), упомянув португальского футболиста Криштиану Роналду, чья команда ранее на аналогичной стадии турнира уступила Испании (0:1).

«Испания очень хороша. Португальцы не доставляли мячи Роналду. Месси сам может создать себе момент, а Роналду надо обслуживать. Уходит эпоха. Испанцы очень далеко пройдут, у них очень хорошая оборона. Они вскрывают оборону противников часто через центр. И они до сих пор не пропускали на турнире», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).