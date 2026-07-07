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Лионель Месси: полная статистика в матчах за сборную Аргентины на 7 июля 2026 года

Лионель Месси: полная статистика в матчах за сборную Аргентины на 7 июля 2026 года
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Египта (3:2). Таким образом, к этому моменту в активе футболиста 204 игры за «альбиселесте», в которых он забил 125 голов и оформил 65 результативных передач. В общей сложности у Месси 919 голов в карьере.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится с победителем пары Швейцария – Колумбия.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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