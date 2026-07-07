Месси установил личный рекорд по голам на чемпионатах мира

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по числу голов на чемпионате мира. Мяч в ворота сборной Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 стал для аргентинца восьмым на турнире. Прошлым рекордом футболиста на первенстве мира были семь голов на ЧМ-2022 в Катаре.

На данный момент Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии или Колумбии.