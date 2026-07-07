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Месси установил личный рекорд по голам на чемпионатах мира

Месси установил личный рекорд по голам на чемпионатах мира
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Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил личный рекорд по числу голов на чемпионате мира. Мяч в ворота сборной Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 стал для аргентинца восьмым на турнире. Прошлым рекордом футболиста на первенстве мира были семь голов на ЧМ-2022 в Катаре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

На данный момент Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Сейчас он возглавляет гонку бомбардиров турнира.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии или Колумбии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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