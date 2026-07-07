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Португальский агент: к сожалению, сейчас Роналду нельзя даже сравнивать с Месси

Португальский агент: к сожалению, сейчас Роналду нельзя даже сравнивать с Месси
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о победе Аргентины с форвардом Лионелем Месси над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 на фоне вылета Португалии и нападающего Криштиану Роналду от Испании (0:1) на аналогичной стадии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Сейчас, к сожалению для нас, даже нельзя сравнивать Роналду и Месси. Криштиану — легенда, но, в отличие от него, Месси всё ещё может забивать на таком высоком уровне. У Роналду есть физические ограничения, и ставить его в основной состав — ошибка тренеров. Из-за этой ошибки сборная Португалии провалила чемпионат мира. Очевидно, что даже в масштабах всей карьеры Месси очень сильно вырывается вперёд. Пока Месси забивает и решает, Роналду мешает сборной Португалии», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Месси является лучшим бомбардиром ЧМ-2026. На его счету восемь голов и результативная передача в пяти играх. Роналду покинул турнир, забив всего три мяча.

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