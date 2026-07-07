Португальский агент: к сожалению, сейчас Роналду нельзя даже сравнивать с Месси

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза высказался о победе Аргентины с форвардом Лионелем Месси над Египтом (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 на фоне вылета Португалии и нападающего Криштиану Роналду от Испании (0:1) на аналогичной стадии.

«Сейчас, к сожалению для нас, даже нельзя сравнивать Роналду и Месси. Криштиану — легенда, но, в отличие от него, Месси всё ещё может забивать на таком высоком уровне. У Роналду есть физические ограничения, и ставить его в основной состав — ошибка тренеров. Из-за этой ошибки сборная Португалии провалила чемпионат мира. Очевидно, что даже в масштабах всей карьеры Месси очень сильно вырывается вперёд. Пока Месси забивает и решает, Роналду мешает сборной Португалии», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Месси является лучшим бомбардиром ЧМ-2026. На его счету восемь голов и результативная передача в пяти играх. Роналду покинул турнир, забив всего три мяча.